- Торесен и СКА отлично знают друг друга, Патрик имеет представление, как организованы дела в этом клубе и какие требования предъявляются к игрокам, - цитирует Деметьева «Спорт день за днем». - Поэтому совершенно понятны мотивы обеих сторон, пришедших к решению о возобновлении сотрудничества. И это решение выглядит вполне логичным. Видя, какую селекцию провел петербургский клуб минувшим летом и в начале сезона, трудно предсказывать, с какими именно партнерами будет выпускать на лед Торесена тренерский штаб армейцев. На мой взгляд, состав СКА еще может претерпеть определенные изменения, могут состояться обмены игроков, и только после этого станут вырисовываться контуры тех сочетаний и звеньев, на которые сделают ставку тренеры команды.