СКА – «Барыс». Коскинен – в воротах, Шипачев – в первом звене
Тренерский штаб СКА определился с составом на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса».
В воротах сыграет Микко Коскинен, в запасе остался Игорь Шестеркин.
Первое звено: Гавриков-Войнов, Ковальчук-Шипачев-Калинин;
Второе звено: Хафизуллин-Херсли, Гусев-Прохоркин-Плотников;
Третье звено: Яковлев-Рундблад, Тихонов-Коскиранта-Карпов;
Четвертое звено: Рыков, Барабанов-Каблуков-Кетов, Алтыбармакян.
Напомним, матч пройдет 27 ноября в Петербурге и начнется в 19:30.