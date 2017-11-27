В воротах сыграет Микко Коскинен, в запасе остался Игорь Шестеркин.

Первое звено: Гавриков-Войнов, Ковальчук-Шипачев-Калинин;

Второе звено: Хафизуллин-Херсли, Гусев-Прохоркин-Плотников;

Третье звено: Яковлев-Рундблад, Тихонов-Коскиранта-Карпов;

Четвертое звено: Рыков, Барабанов-Каблуков-Кетов, Алтыбармакян.

Напомним, матч пройдет 27 ноября в Петербурге и начнется в 19:30.

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