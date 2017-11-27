- В столетний юбилей совершенно резонно задаться вопросом: кто был лучшим игроком лиги за всю историю? Я считаю, что им был Уэйн Гретцки, - сказал Буре. - В НХЛ считают суперзвездами игроков, которые забивают 50 голов за сезон. Уэйн забивал 92 гола. 100 очков за чемпионат считается элитным показателем. Он набирал по 200 с лишним. Время показало: он лучше любой суперзвезды. Да, эпоха, когда он был на пике, отличалась от нынешней. Все так и есть. Но набирать очки в НХЛ было трудно всегда. И сейчас, и тогда. Для меня, как нападающего, эти его цифры кое о чем говорят. Для меня это такой же критерий, как и его индивидуальные призы и многочисленные Кубки Стэнли. Мне посчастливилось немало играть против Гретцки. И даже иногда вместе с ним, однажды в «Матче звезд» мы действовали в одном звене. Но в основном, конечно, друг другу противостояли: его «Кингз» и мои «Кэнакс» - в одном дивизионе. Он потрясающе читал игру. Местами я не мог объяснить самому себе, как ему это удается. У него был феноменальный талант предугадывать, кто и где будет находиться на площадке в следующем эпизоде. Вы не часто услышите от меня такое, но иногда я, сидя на скамейке, превращался в обычного зрителя, когда на льду был Гретцки. Просто сидел и смотрел широко открытыми глазами на то, что он делает.