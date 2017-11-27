Первой звездой недели стал форвард «Вегас Голден Найтс» Джонатан Маршессо. Он набрал по 3 (1+2) очка во всех трех матчах и стал лидером недели по числу передач (6) и очков (9). Также форвард помог «Вегасу» выиграть все три матча и возглавить таблицу Тихоокеанского дивизиона.

Вторая звезда недели – голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский. Он одержал три победы в трех матчах (3-0-0), в которых в среднем пропускал по 1,32 гола и отразил 95,0 процента бросков при одном шатауте, чем помог «Блю Джекетс» (15-7-1, 31 очко) продлить победную серию до шести поединков.

Третья звезда недели – форвард «Вашингтона» Александр Овечкин. Россиянин стал лидером лиги с пятью голами в четырех матчах и привел «Кэпиталз» (14-10-1, 29 очков) к трем победам. 20 ноября в игре с «Калгари» (1:4) он остался без очков, но затем забивал в трех матчах подряд.