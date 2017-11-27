В составе «Нефтехимика» отличились Олег Пиганович, который сделал дубль и Дэн Секстон. У «Салавата Юлаева» голы в активе Йоонаса Кемппайнена и Линуса Умарка.

«Нефтехимик» набрал 64 очка и занимает восьмое место на Востоке. У «Салавата Юлаева» 50 очков и восьмое место. 29 ноября «Салават Юлаев» на выезде сыграет с «Ак Барсом». «Нефтехимик» 4 декабря примет СКА.

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«Нефтехимик» - «Салават Юлаев» - 3:2

Голы: Пиганович, 26:48, 53:15, Секстон, 32:47 – Кемппайнен, 32:30, Умарк, 49:37