В составе «Витязя» забивали Максим Афиногенов, Роман Хорак и Станислав Романов. У «Амура» отличились Алексей Бывальцев, Виталий Атюшов, Александр Пикар и Юха Метсола, в активе которого решающая шайба в овертайме.

«Амур» набрал 48 очков и занимает десятое место на Востоке. У «Витязя» 39 очков и 11-е место на Западе.

30 ноября «Витязь» примет «Адмирал», а «Амур» днем ранее на выезде сыграет с «Йокеритом».

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«Амур» - «Витязь» - 3:4 ОТ

Голы: Афиногенов, 35:41, Хорак, 41:16, Романов, 42:02 – Бывальцев, 20:49, Атюшов, 27:23, Пикар, 41:41