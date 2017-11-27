Нападающий СКА Илья Ковальчук поделился мнением о возможном отстранении сборной России от Олимпийских игр 2018 года.

- В шесть утра ко мне пришел допинг-контроль. Не особо удалось выспаться. Но что ни делается, все к лучшему.

- Ждете решения по Олимпиаде?

- От нас что зависит? Наше дело - готовиться. Надеюсь, здравый смысл восторжествует, примут решение, чтобы все поехали на Олимпиаду, - передает слова Ковальчука корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, Олимпиада пройдет с 9 по 25 февраля в Пхенчхане. Сборную России могут отстранить от Игр из-за доппингового скандала.