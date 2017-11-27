Евгений Корешков: Хоккей закончился, когда не засчитали второй гол «Барыса» в ворота СКА
Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков поделился мнением о поражении (1:9) в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА.
- Парни, как могли, старались сыграть с чемпионом. Сопротивлялись. Не все пока получается. Не секрет, что хоккей закончился, когда второй гол не засчитали. Это третий матч подряд, когда нам гол не засчитывают: в Новосибирске, в Казани, сегодня. Мы идем в гору - это неплохо, - передает слова Корешкова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, СКА обыграл «Барыс» со счетом 9:1. В составе хозяев дубли оформили Николай Прохоркин и Сергей Плотников. По шайбе забросили Евгений Кетов, Егор Яковлев, Сергей Калинин, Вадим Шипачев и Илья Ковальчук. У гостей отличился Найджел Доус. Две шайбы казахстанского клуба были отменены после видеопросмотров.
Армейцы с 96 очками возглавляют таблицу Западной конференции КХЛ, астанинцы с 58 баллами идут пятыми на Востоке.
Следующий матч СКА проведет 29 ноября в Петербурге против «Авангарда», «Барыс» в тот же день сыграет в Ярославле с «Локомотивом».