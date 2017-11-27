Главный тренер СКА Олег Знарок поделился мнением о победе (9:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса».

- Играли с хорошей командой, готовились к ней. У них было сильное большинство - мы разбирали это. Удачно сыграли. После тяжелой поездки было время восстановиться.

- Широков, Белов, Зуб уже с основой тренируются. Когда их ждать?

- Да, они катаются, практически восстановились. Кто-то уже сыграет в следующем матче, кому-то дадим пока паузу. К выездной серии будут готовы.

- Что с Зубаревым?

- Тяжелая травма. Наверное, месяц он пропустит. Если раньше восстановится, будем только рады, - передает слова Знарка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА обыграл «Барыс» со счетом 9:1. В составе хозяев дубли оформили Николай Прохоркин и Сергей Плотников. По шайбе забросили Евгений Кетов, Егор Яковлев, Сергей Калинин, Вадим Шипачев и Илья Ковальчук. У гостей отличился Найджел Доус. Две шайбы казахстанского клуба были отменены после видеопросмотров.

Армейцы с 96 очками возглавляют таблицу Западной конференции КХЛ, астанинцы с 58 баллами идут пятыми на Востоке.

Следующий матч СКА проведет 29 ноября в Петербурге против «Авангарда», «Барыс» в тот же день сыграет в Ярославле с «Локомотивом».