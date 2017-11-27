Сергей Плотников: Видеопросмотры мешали, игроки СКА успели замерзнуть
Нападающий СКА Сергей Плотников поделился мнением о победе (9:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса».
- Готовились к хорошей команде, хотели показать лучший хоккей. Думаю, нам это удалось.
- Было много видеопросмотров. Мешало это игрокам?
- Особенно последний помешал, очень долго просматривали, мы успели подзамерзнуть.
- Не каждый день 9:1. Какие эмоции от матча?
- Просто радостно, хорошо играли. Забивали все, а не одно звено. Это показывает, что мы одно целое.
- Какие мысли по поводу следующего матча с "Авангардом"?
- Я не за кем не слежу. У нас есть тренеры, они показывают нам моменты, этого достаточно, - передает слова Плотникова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, СКА обыграл «Барыс» со счетом 9:1. В составе хозяев дубли оформили Николай Прохоркин и Сергей Плотников. По шайбе забросили Евгений Кетов, Егор Яковлев, Сергей Калинин, Вадим Шипачев и Илья Ковальчук. У гостей отличился Найджел Доус. Две шайбы казахстанского клуба были отменены после видеопросмотров.
Армейцы с 96 очками возглавляют таблицу Западной конференции КХЛ, астанинцы с 58 баллами идут пятыми на Востоке.
Следующий матч СКА проведет 29 ноября в Петербурге против «Авангарда», «Барыс» в тот же день сыграет в Ярославле с «Локомотивом».