- Готовились к хорошей команде, хотели показать лучший хоккей. Думаю, нам это удалось.



- Было много видеопросмотров. Мешало это игрокам?

- Особенно последний помешал, очень долго просматривали, мы успели подзамерзнуть.



- Не каждый день 9:1. Какие эмоции от матча?

- Просто радостно, хорошо играли. Забивали все, а не одно звено. Это показывает, что мы одно целое.



- Какие мысли по поводу следующего матча с "Авангардом"?

- Я не за кем не слежу. У нас есть тренеры, они показывают нам моменты, этого достаточно, - передает слова Плотникова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА обыграл «Барыс» со счетом 9:1. В составе хозяев дубли оформили Николай Прохоркин и Сергей Плотников. По шайбе забросили Евгений Кетов, Егор Яковлев, Сергей Калинин, Вадим Шипачев и Илья Ковальчук. У гостей отличился Найджел Доус. Две шайбы казахстанского клуба были отменены после видеопросмотров.

Армейцы с 96 очками возглавляют таблицу Западной конференции КХЛ, астанинцы с 58 баллами идут пятыми на Востоке.

Следующий матч СКА проведет 29 ноября в Петербурге против «Авангарда», «Барыс» в тот же день сыграет в Ярославле с «Локомотивом».