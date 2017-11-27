- Егор, почему не десять голов?

- Не получилось (улыбается). Провели хорошую игру, реализовали свои моменты.



- Как провели пять дней перерыва? Пошли на пользу?

- Конечно, тем более у нас были долгие перелеты до этого. Восстановились, провели тренировки. Первые пять минут были тяжеловаты, но потом раскатались.



- Что скажете про такое большое количество видеопросмотров?

- Хорошо, что не засчитали два гола "Барыса", наш гол засчитали. На нас сработали. Ничего страшного, что долго ждали.



- Следующий матч против "Авангарда".

- Омская команда мастеровитая, хорошая. Будем готовиться, - передает слова Рыкова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА обыграл «Барыс» со счетом 9:1. В составе хозяев дубли оформили Николай Прохоркин и Сергей Плотников. По шайбе забросили Евгений Кетов, Егор Яковлев, Сергей Калинин, Вадим Шипачев и Илья Ковальчук. У гостей отличился Найджел Доус. Две шайбы казахстанского клуба были отменены после видеопросмотров.

Армейцы с 96 очками возглавляют таблицу Западной конференции КХЛ, астанинцы с 58 баллами идут пятыми на Востоке.

Следующий матч СКА проведет 29 ноября в Петербурге против «Авангарда», «Барыс» в тот же день сыграет в Ярославле с «Локомотивом».