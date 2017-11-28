– Я пропустил две игры, чуть-чуть приболел. Сейчас все нормально, но сегодня было еще тяжеловато, – приводит слова Пигановича официальный сайт «нефтехимика». – Три очка в игре? Мне повезло. «Салават Юлаев» – это очень хорошая команда. Игра сегодня прошла на больших скоростях. В Уфе играют хорошие, мастеровитые парни. Не давали нам расслабляться.

– Галимову давали какие-нибудь советы по капитанству, когда он вас замещал?

– Эмиль способен все сам сказать ребятам. Поэтому никаких советов я ему не давал. У него еще все впереди. Думаю, что у него хорошее будущее.

– Вы сегодня забили два гола-близнеца..

– Да, мы попробовали на тренировках разыгрывать что-то новое. Я встал перед воротами. Шайба хорошо два раза отскочила и я добил. Ничего особенного.

– Как вам новый партнер по обороне Густафссон?

– Отличный парень. Он хорошо видит площадку, отдает отличные пасы. Как с ним общаюсь? На языке хоккея.