Травму Дадонов получил 25 ноября в столкновении с защитником «Чикаго» Коди Франсоном.

Напомним, в текущем сезоне НХЛ Евгений принял участие в 22-х матчах, в которых набрал 18 (7+11) очков.

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