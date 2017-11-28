Евгений Дадонов из-за травмы пропустит от четырех до шести недель
Российский форвард «Флориды» Евгений Дадонов из-за травмы пропустит от четырех до шести недель, об этом сообщил журналист НХЛ Майк Морреал.
Травму Дадонов получил 25 ноября в столкновении с защитником «Чикаго» Коди Франсоном.
#FlaPanthers coach Bob Boughner says timeline for Evgenii Dadonov (upper body injury) is 4-6 weeks.— Mike Morreale (@mikemorrealeNHL) 27 ноября 2017 г.
Напомним, в текущем сезоне НХЛ Евгений принял участие в 22-х матчах, в которых набрал 18 (7+11) очков.