Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов – о победе над «Витязем» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Тяжелый матч, интересный для болельщиков. Игра складывалась непредсказуемо.

По нашей команде. Пока выполняли игровое задание, игра шла. Только начали тянуть одеяло на себя – игра пропала.

Соперник добавил в третьем периоде, и игра перешла к нашим воротам. Два очка нужны нам как воздух. Спасибо парням, дотерпели и добились победы. По овертаймам мы – сильнейшие в лиге», - приводит слова Мартемьянова официальный сайт «Витязя».