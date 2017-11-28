Главный тренер «Витязя» Валерий Белов – о поражении от «Амура» (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

"С победой соперника! В этой игре не совсем были готовы к началу. «Амур» в стартовом периоде нас полностью переиграл, и по движению, и в единоборствах. Хотя и счет был 0:0.

Наверное, много сил и эмоций отдали в предыдущей игре с «Динамо». Тем не менее, смогли переломить ход встречи и фактически спасли игру.

К сожалению, допустили одну ошибку в овертайме и проиграли. Когда уступаешь в две шайбы и потом отыгрываешься, это тяжело.

Наверное, по совокупности «Амур» больше заслужил эту победу. Хотя ребята все-таки проявили характер, и третий период был очень хорошим", - приводит слова Белова официальный сайт "Витязя".