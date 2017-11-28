«Флорида» без Дадонова обыграла «Нью-Джерси»
В рамках регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси» дома проиграл «Флориде» со счетом 2:3.
У победителей встречи голами отметились Александр Барков, Винсент Трочек и Джаред Макканн, а у хозяев льда шайбы забросили Нико Хишир и Йеспер Братт.
Российский форвард гостевой команды Евгений Дадонов участие в матче не принимал из-за травмы, полученной в прошлой игре с «Чикаго».
«Нью-Джерси» с 32 очками занимает второе место в Восточной конференции, а «Флорида» в ней же расположилась на 15-й строчке, имея в активе 20 очков.