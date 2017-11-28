В рамках регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» дома в овертайме обыграл «Филадельфию» со счетом 5:4.

У победителей встречи дубль оформил Джейк Гюнцель и по разу отличились Патрик Хернквист, Брайан Раст и Сидни Кросби, забивший победный гол в овертайме, а у гостей шайбы забросили Шейн Гостисбер, Трэвис Конечны, Шон Кутюрье и Михаэль Раффаль.

Российский форвард хозяев льда Евгений Малкин участие в матче не принимал из-за травмы нижней части тела. Его соотечетсвенник из "Флайерз" Иван Проворов отыграл 26 минут 31 секунду и записал на свой счет результативную передачу.

«Питтсбург» с 29-ю очками занимает седьмое место в Восточной конференции, а «Филадельфия» в ней же расположилась на 12-й строчке, имея в активе на шесть очков меньше.