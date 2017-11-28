У победителей встречи голами отметились Брендан Галлахер, Джонатан Друен и Эндрю Шоу, а у гостей единожды отличился Пьер-Люк Дюбуа.

Российский голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 25 из 27 бросков по своим воротам, а его одноклубник и соотечественник Артемий Панарин провел на льду 18 минут 49 секунд и записал на свой счет результативную передачу.

«Коламбус» с 31-м очком занимает третье место в Восточной конференции, а «Монреаль» в ней же расположился на 13-й строчке, имея в активе 23 очка.