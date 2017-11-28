У победителей встречи хет-трик оформил Алекс Дебринкэт и по разу отличились Патрик Шарп, Брэндон Саад, Артем Анисимов и Ник Шмальц, а у гостей две шайбы забросил Крис Вагнер и одну – Эндрю Кольяно.

«Чикаго» с 27-ю очками поднялся на шестое место в Западной конференции, а «Анахайм» в ней же расположился на 13-й строчке, имея в активе на три очка меньше.

В следующем матче «Блэкхокс» 29 ноября на выезде сыграют с «Нэшвиллом», а «Дакс» на следующий день встретятся с «Сент-Луисом».