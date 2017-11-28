В структуре китайского клуба произошли изменения. Президентом клубов системы КХЛ/ВХЛ/МХЛ стал Раитис Пилсетниекс. Майк Кинэн освобожден от должности генерального менеджера клуба, его функции возложены на президента клуба.

Напомним, Кинэн возглавил команду перед сезоном-2017/18, а затем еще до старта регулярного чемпионата принял на себя обязанности генерального менеджера после увольнения Владимира Кречина.

«Куньлунь» проиграл последние семь матчей в КХЛ и занимает 11-е место на Востоке.