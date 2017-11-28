«Наша задача – найти возможность снабдить Кучерова шайбой на конкретных участках льда, а он должен начать бросать. Он очень и очень опасный игрок, но это лига, в которой трудно забивать», – заявил специалист, чьи слова приводит пресс-служба НХЛ.

Напомним, нападающий за последние 3 матча бросил шайбу по воротам соперника только 5 раз.