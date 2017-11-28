- У нас было 10 голевых моментов в большинстве, и мы ни разу не забили. Я уже устал препарировать наше большинство. У нас было 10 моментов... Знаете, я сегодня в последний раз говорю о большинстве, потому что просто устал от этих разговоров, - цитирует Тортореллу официальный сайт лиги.

Напомним, что в понедельник «Коламбус» уступил «Монреалю» со счетом 1:3 и прервал свою серию из шести матчей к ряду.