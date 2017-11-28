- Как случилось, что оказался в «Адмирале»? Дэвид Немировски играл в ХВ 71, он позвонил мне три года назад и спросил, не хочу ли я приехать. У меня не было работы в тот момент, я ответил согласием. Почему нет? У нас были российские игроки в Йенчепинге – Олег Белов, Алексей Саломатин.

Когда я ответил согласием Дэвиду, не особенно представлял, где находится Владивосток. Пришел домой, открыл карту… Было страшно увидеть, где этот город. Помню свой первый полет туда. Была стыковка в Москве, а затем ещё девять часов в воздухе. Я спросил себя «Куда я еду?».

Это прекрасный город, где есть практически всё, много отличных ресторанов. Мне нравится азиатская кухня, морепродукты и русский борщ, - передает слова Стиллмана официальный сайт КХЛ.