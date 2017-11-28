Николай Лемтюгов: С поддержкой болельщиков мы справимся со всеми трудностями
Нападающий омского «Авангарда» Николай Лемтюгов чувствует себя хорошо и намерен выйти на лед уже в этом сезоне.
Об этом сообщает пресс-служба омской команды.
- У нас замечательные болельщики, и не только в Омске, которые всем сердцем переживают и за нас, и за наши результаты. Хочется пожелать, чтобы они всегда до конца были с нами, а мы — с ними, несмотря ни на что. С их поддержкой мы справимся со всеми трудностями, - цитирует нападающего пресс-служба «Авангарда».