Об этом сообщает пресс-служба омской команды.

- У нас замечательные болельщики, и не только в Омске, которые всем сердцем переживают и за нас, и за наши результаты. Хочется пожелать, чтобы они всегда до конца были с нами, а мы — с ними, несмотря ни на что. С их поддержкой мы справимся со всеми трудностями, - цитирует нападающего пресс-служба «Авангарда».