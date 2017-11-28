Хоккеисты «Металлурга» на своем льду в овертайме уступили «Северстали» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:3.

В основное время заброшенными шайбами у магнитогорского клуба отличились оскар Осала и Денис Казионов. У череповецкой команды точные броски на счету Юрия Трубачева и Матея Странски.

Победную шайбу в овертайме забросил Максим Веревкин.

В следующей игре «Металлург» 30 ноября дома примет «Спартак». В тот же день «Северсталь» в гостях сыграет с «Автомобилистом».