– Хочу поздравить «Северсталь» с победой – молодцы, преподали нам хороший урок. А что касается игры и команды – я был доволен самоотдачей ребят и тем, как они выполнили установку на игру. Был доволен до второго гола, забитого «Северсталью». Мы не имеем права отдавать очки, ведя по счету. Оставалась концовка периода, и мы не имеем права пропускать такие голы, мы не имеем права удаляться в овертайме и пропускать в овертайме. Но ситуация такова, что сегодня получилось, как получилось. Поэтому мы делаем выводы из этих уроков, изучаем ошибки и стараемся их не повторять. Опять же, повторюсь, доволен самоотдачей – все бились до конца, все работали, но так бывает, - передает слова Козлова пресс-служба клуба.