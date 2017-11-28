– Я сегодня очень доволен игрой. Прежде всего, ее содержанием. Доволен ребятами, как они отдавались. Мы проводим второй тяжелый матч. С «Трактором» отыгрывались со счета 0:2, сегодня в концовке, пропустив гол, вновь отыгрались и победили в овертайме. Это говорит о том, что у команды есть характер, и она готова вытаскивать матчи. Даже где-то в усеченном составе. Но неплохо сыграл и вратарь. В целом матч у нас получился, конечно, не без ошибок. Но нас сейчас турнирное положение обязывает каждый матч играть как финальный. Так что хочу ребят поблагодарить за игру, - передает слова Козлова пресс-служба «Металлурга».

Добавим, что после 37 матчей чемпионата «Северсталь» набрала 55 очков и занимает восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции.