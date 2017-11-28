Вадим Епанчинцев: Ошибки индивидуального характера привели к поражению «Спартака»
Главный тренер московского «Спартака» Вадим Епанчинцев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (2:4).
- Думаю, сегодняшний матч понравился зрителям. Я поблагодарил команду за эту игру - ребята выходили с хорошим настроем, настрой был только на победу. К сожалению, имеют место ошибки индивидуального характера, которые привели к поражению. Готовимся к следующему матчу, - передает слова Епанчинцева пресс-служба клуба.