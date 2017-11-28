- Сегодня была далеко не лучшая наша игра, даже по сравнению с той, которую мы выиграли до этого у Нижнего Новгорода. Два периода никак не могли растормошить наших ребят, в третьем пришлось перейти в игру в три пятерки. Тогда игра пошла: все стало побыстрее, поживее. И, конечно, хорошо сегодня сыграл Анатолий Голышев - забил, в принципе, сделал то, что он и должен делать. Болельщики здорово нас поддержали в третьем периоде - до этого их было не очень слышно, а потом либо проснулись, либо игра пошла такая… Они зашумели, и ребята побежали, - передает слова Крикунова пресс-служба «Спартака».