- Тяжелый, непростой матч. Всю игру соперник давил нас, но очень рады победе и готовимся к следующей игре.

- Сегодня несколько раз играли в большинстве, но не получилось забить. Почему?
- Возможно, не хватает концентрации в концовках. Где-то тянем с броском, ищем лучшие варианты. Мы постоянно над этим работаем, будем разбирать, - передает слова Гатиятулина пресс-служба «Трактора».

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