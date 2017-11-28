- Тяжелый, непростой матч. Всю игру соперник давил нас, но очень рады победе и готовимся к следующей игре.

- Сегодня несколько раз играли в большинстве, но не получилось забить. Почему?

- Возможно, не хватает концентрации в концовках. Где-то тянем с броском, ищем лучшие варианты. Мы постоянно над этим работаем, будем разбирать, - передает слова Гатиятулина пресс-служба «Трактора».