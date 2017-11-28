- Спасибо «Ладе» за игру – матч получился напряженным. В первом периоде привыкали к маленькой площадке, начиная со второго заиграли уверенно, забили хорошие голы. Рад за Стаса Галимова, сыгравшего «на ноль» - для нас это очень важно. Поздравляю команду и наших болельщиков с победой, - передает слова наставника нижегородской команды официальный сайт «Лады».