В составе минского клуба заброшенными шайбами отметились Марк-Андре Граньяни и Александр Павлович. Единственный гол «Югры» записал на свой счет Тобиас Виклунд.

Отметим, что этой поражение стало восьмым подряд для ханты-мансийской команды.

В следующем матче «Динамо» 2 декабря встретится в гостях с «Салаватом Юлаевым». «Югра» 30 ноября сыграет на выезде с «Локомотивом».

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