Хоккеисты минского «Динамо» на своем льду переиграли «Югру» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

В составе минского клуба заброшенными шайбами отметились Марк-Андре Граньяни и Александр Павлович. Единственный гол «Югры» записал на свой счет Тобиас Виклунд.

Отметим, что этой поражение стало восьмым подряд для ханты-мансийской команды.

В следующем матче «Динамо» 2 декабря встретится в гостях с «Салаватом Юлаевым». «Югра» 30 ноября сыграет на выезде с «Локомотивом».