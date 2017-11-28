- Это была большая победа для нашей команды. «Югра» мастеровитый соперник, который играет в терпеливый хоккей. Они могут наказать за любую ошибку. В первом периоде мы играли неплохо, но было многовато «потерь» и из-за этого мы не смогли показать свой лучший хоккей. Во втором периоде наши дела наладились. Мы смоли реализовать наши возможности, стали лучше играть в пас, быстрее двигать шайбу и, за счет этого, заполучили лидерство. Но третий период мы немного «отдали» «Югре» и стали играть «от обороны». Соперники создавали хорошие моменты, но не смогли ими воспользоваться, - передает слова Дуайера пресс-служба «Югры».