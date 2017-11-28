- Сегодня мы хотели реабилитироваться за плохую игру в Риге. Дома мы сыграли крайне слабо. Та игра была совсем недавно, поэтому мы знали, чего ожидать сегодня. 

Изменили план на игру. Однако, сначала он не работал. Через некоторое время мы раскачались и все стало на свои места. Бесспорно, инициативой владели хозяева, в то же время 
мы неплохо себя проявили. Порой нас запирали в зоне обороны, но в трудные минуты нам здорово помог Янис Калниньш, - цитирует Дарзиньша официальный сайт клуба.

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