- Сегодня мы хотели реабилитироваться за плохую игру в Риге. Дома мы сыграли крайне слабо. Та игра была совсем недавно, поэтому мы знали, чего ожидать сегодня.

Изменили план на игру. Однако, сначала он не работал. Через некоторое время мы раскачались и все стало на свои места. Бесспорно, инициативой владели хозяева, в то же время

мы неплохо себя проявили. Порой нас запирали в зоне обороны, но в трудные минуты нам здорово помог Янис Калниньш, - цитирует Дарзиньша официальный сайт клуба.