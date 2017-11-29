- Мы провели хороший, тяжелый матч.  Решающим в игре стал наш характер, которого у нас достаточно. Бьемся каждую игру и вот так вырываем очки в борьбе за попадание в плей-офф.

- Десять дней назад команды играли уже между собой в Череповце. Похожи ли игры?
- Да, игры похожи. В Череповце больше повезло «Металлургу», в Магнитогорске – нам.

- Как повлияло на игру удаление до конца игры капитана?
- Ничего страшного. Всякое бывает. Мы играли и за него.

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