Защитник «Северстали» Максим Веревкин – о победе над «Металлургом» (3:2 О.Т.) в регулярном чемпионате КХЛ.

- Мы провели хороший, тяжелый матч. Решающим в игре стал наш характер, которого у нас достаточно. Бьемся каждую игру и вот так вырываем очки в борьбе за попадание в плей-офф.

- Десять дней назад команды играли уже между собой в Череповце. Похожи ли игры?

- Да, игры похожи. В Череповце больше повезло «Металлургу», в Магнитогорске – нам.

- Как повлияло на игру удаление до конца игры капитана?

- Ничего страшного. Всякое бывает. Мы играли и за него.