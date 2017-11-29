У хозяев льда отличился Майкл Стоун, у гостей - Роман Полак, Никита Зайцев, Назем Кадри и Лео Комаров.

Российский защитник Зайцев забросил свою четвертую шайбу в сезоне, а обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо», финн с российским паспортом Комаров - третью.

«Торонто» занимает третье место в Восточной конференции, «Калгари» идет восьмым на Западе.

В других матчах игрового дня «Детройт» уступил «Лос-Анджелесу» (1:4), а «Нэшвилл» взял верх над «Чикаго» (3:2).