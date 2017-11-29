Зарипов, отбывший дисквалификацию из-за положительной допинг-пробы, подписал контракт с «Ак Барсом» в ноябре этого года.

После подписания контракта 36-летний хоккеист не провел ни одной игры и готовился по индивидуальной программе.

Напомним, что матч между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» состоится сегодня, 29 ноября, в 19:00 мск. 

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