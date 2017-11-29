«Зарипов ещё не готов, ему надо готовиться. Просто нет смысла его ставить в не самой хорошей ситуации, можно травму получить. Лучше подготовить его», - приводит слова Билялетдинова «Бизнес Online».

Главный тренер «Ак Барса» также поделился ожиданиями от матча с «Салаватом Юлаевым», который состоится сегодня, 29 ноября, в 19:00 мск.

«Игра будет непростая, ту игру мы уже забыли. У соперника не очень хорошая ситуация. Они будут делать всё для того, чтобы добиться результата. Мы играем без трёх основных центрфорвардов? Центральный – это стержневой игрок. Ситуация сейчас такая, надо из неё выбираться», - сообщил Билялетдинов.