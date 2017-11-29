«Авангард» — сильная команда, находится в верхней части таблицы в своей конференции, так что игра будет серьезная. Мы готовимся, все как надо разобрали. Думаю, ребята выйдут с хорошим настроем. Концовка в матче с "Барысом" затянулась. Но у ребят было хорошее движение – мы отдохнули и здорово поработали, чувствовалось, что по игре немножко соскучились, да и голы красивые были. Важно перенести это настроение и движение на матч сегодня.

Сейчас в целом важно показывать игру всем кандидатам в сборную, у нас снова будет и первая команда, и олимпийская. Так что они должны получать уверенность в этих матчах и доказывать, что в сборную их берут не зря», — цитирует Витолиньша официальный сайт клуба.