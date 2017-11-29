«По мнению следствия, виновны в этом крушении пилоты, но в связи с их смертью уголовное дело, в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, было прекращено, родственники погибших пилотов дали согласие на прекращение. На сегодняшний день точка в этом деле поставлена», - цитирует Захарьина «Р-Спорт».

Напомним, 7 сентября 2011 года в результате авиакатастрофы погибли 44 человека, в том числе хоккеисты «Локомотива».

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