СКА — «Авангард». Шестеркин в воротах, Широков вернулся в состав после травмы
Тренерский штаб СКА определился с составом на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Авангарда».
В воротах сыграет Игорь Шестеркин, в запасе остался Микко Коскинен.
Первое звено: Гавриков-Войнов, Ковальчук-Шипачев-Калинин;
Второе звено: Хафизуллин-Херсли, Гусев-Прохоркин-Плотников;
Третье звено: Яковлев-Рундблад, Широков-Коскиранта-Барабанов;
Четвертое звено: Рыков, Тихонов-Каблуков-Кетов, Алтыбармакян.
Напомним, матч пройдет 29 ноября в Петербурге и начнется в 19:30.