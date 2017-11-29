Победу "Салавата" принес точный бросок Бурдасова в самом дебюте второго периода.

На данный момент казанский клуб идет на первом месте Востока, набрав 69 очков, а уфимская команда распожилась на восьмой строчке конференции.

В следующем матче 2 декабря "Ак Барс" сыграет на своем льду с "Нефтехимиком", а "Салават Юлаев" в тот же день примет минское "Динамо".

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