В составе победителей дубль сделал Даниил Апальков. Также отличились Брэндон Козун, Егор Аверин и Егор Фатеев.

«Локомотив» набрал 64 очка и занимает четвертое место на Западе. У «Барыса» 58 очков и пятое место на Востоке.

Уже завтра «Локомотив» проведет следующий домашний матч против «Югры». «Барыс» 3 декабря примет «Металлург».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Локомотив» - «Барыс» - 5:0

Голы: Козун, 01:09, Аверин, 02:43,Фатеев, 14:27, Апальков, 20:57, 23:22