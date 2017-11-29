«Локомотив» дома разгромил «Барыс»
Матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — «Барыс» завершился победой хозяев – 5:0.
В составе победителей дубль сделал Даниил Апальков. Также отличились Брэндон Козун, Егор Аверин и Егор Фатеев.
«Локомотив» набрал 64 очка и занимает четвертое место на Западе. У «Барыса» 58 очков и пятое место на Востоке.
Уже завтра «Локомотив» проведет следующий домашний матч против «Югры». «Барыс» 3 декабря примет «Металлург».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Локомотив» - «Барыс» - 5:0
Голы: Козун, 01:09, Аверин, 02:43,Фатеев, 14:27, Апальков, 20:57, 23:22