ЦСКА обыграл «Куньлунь»
Матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА – «Куньлунь Ред Стар» завершился победой хозяев – 3:1.
В составе победителей отличились Джефф Плэтт, Сергей Шумаков и Роман Любимов. У «Кунльлуня» гол в активе Жильбера Брюле.
ЦСКА набрал 72 очка и занимает второе место на Западе. У «Куньлуня» 43 очка и 11-я позиция на Востоке.
1 декабря ЦСКА примет «Амур», а «Куньлунь» на выезде сыграет с «Витязем».
КХЛ
Регулярный чемпионат
ЦСКА – «Куньлунь Ред Стар» - 3:1
Голы: Плэтт, 06:53, Шумаков, 12:56, Любимов, 41:51 – Брюле, 25:41