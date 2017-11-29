В составе победителей отличились Джефф Плэтт, Сергей Шумаков и Роман Любимов. У «Кунльлуня» гол в активе Жильбера Брюле.

ЦСКА набрал 72 очка и занимает второе место на Западе. У «Куньлуня» 43 очка и 11-я позиция на Востоке.

1 декабря ЦСКА примет «Амур», а «Куньлунь» на выезде сыграет с «Витязем».

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Регулярный чемпионат

ЦСКА – «Куньлунь Ред Стар» - 3:1

Голы: Плэтт, 06:53, Шумаков, 12:56, Любимов, 41:51 – Брюле, 25:41