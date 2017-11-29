- "Авангард" хорошая команда. Плюс тренер у них пропагандирует жесткий, агрессивный хоккей.

- В третьем периоде додавили они, меньшинство было 3 на 5. Играли на удержание или "Авангард" прибавил?

- Мы не играли на удержание. Были удаления, но мы сыграли хорошо. Не давали особо входить в зону, прессинговали, не давали спокойно разыгрывать шайбу.

- Что ожидаете от матча с "Йокеритом" под открытым небом?

- Не знаю, чего ждать. Я только в хоккей с мячом катался под открытым небом. Тогда было холодно! Надеюсь, сейчас будет теплее, - приводит слова Плотникова корреспондент "Советского спорта в Санкт-Петербурге".

Напомним, СКА обыграл "Авангард" со счетом 3:2. На шайбы Максима Чудинова и Ильи Михеева хозяева ответили точными бросками Сергея Плотникова, Владислава Гаврикова и Вячеслава Войнова.

Петербуржцы с 99 очками лидируют в общей таблице, омская команда с 61 очком идет второй на Востоке.

Следующий матч СКА проведет 2 декабря против "Йокерита", "Авангард" 5 декабря примет "Автомобилист".