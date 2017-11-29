Сергей Плотников: Не знаю, чего ждать от матча с «Йокеритом» под открытым небом
Нападающий СКА Сергей Плотников поделился впечатлениями от победы над «Авангардом» (3:2).
- "Авангард" хорошая команда. Плюс тренер у них пропагандирует жесткий, агрессивный хоккей.
- В третьем периоде додавили они, меньшинство было 3 на 5. Играли на удержание или "Авангард" прибавил?
- Мы не играли на удержание. Были удаления, но мы сыграли хорошо. Не давали особо входить в зону, прессинговали, не давали спокойно разыгрывать шайбу.
- Что ожидаете от матча с "Йокеритом" под открытым небом?
- Не знаю, чего ждать. Я только в хоккей с мячом катался под открытым небом. Тогда было холодно! Надеюсь, сейчас будет теплее, - приводит слова Плотникова корреспондент "Советского спорта в Санкт-Петербурге".
Напомним, СКА обыграл "Авангард" со счетом 3:2. На шайбы Максима Чудинова и Ильи Михеева хозяева ответили точными бросками Сергея Плотникова, Владислава Гаврикова и Вячеслава Войнова.
Петербуржцы с 99 очками лидируют в общей таблице, омская команда с 61 очком идет второй на Востоке.
Следующий матч СКА проведет 2 декабря против "Йокерита", "Авангард" 5 декабря примет "Автомобилист".