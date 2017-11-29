- Тяжелая игра получилась. Соперник хорошо настроился на игру, а мы молодцы, сдержали натиск, одержали победу.

- Следующий матч под открытым небом. Какие ожидания?

- Я думаю, это будет интересный опыт. Я доволен, что так сыграем.

- Дацюк говорил, что эта игра - ностальгия по детству. У вас есть такое?

- Да, в детстве частенько играли, тренировались на открытой коробке. Окунемся в те годы! - приводит слова Барабанова корреспондент "Советского спорта в Санкт-Петербурге".

Напомним, СКА обыграл "Авангард" со счетом 3:2. На шайбы Максима Чудинова и Ильи Михеева хозяева ответили точными бросками Сергея Плотникова, Владислава Гаврикова и Вячеслава Войнова.

Петербуржцы с 99 очками лидируют в общей таблице, омская команда с 61 очком идет второй на Востоке.

Следующий матч СКА проведет 2 декабря против "Йокерита", "Авангард" 5 декабря примет "Автомобилист".