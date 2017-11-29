Главный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от победы над «Авангардом» (3:2).

- Игра была равная, хорошая. Большинство решило, неплохо отстояли меньшинство. Хоть и пропустили второй гол, в принципе неплохо сыграли, - приводит слова Знарка корреспондент "Советского спорта в Санкт-Петербурге".

Напомним, СКА обыграл "Авангард" со счетом 3:2. На шайбы Максима Чудинова и Ильи Михеева хозяева ответили точными бросками Сергея Плотникова, Владислава Гаврикова и Вячеслава Войнова.

Петербуржцы с 99 очками лидируют в общей таблице, омская команда с 61 очком идет второй на Востоке.

Следующий матч СКА проведет 2 декабря против "Йокерита", "Авангард" 5 декабря примет "Автомобилист".