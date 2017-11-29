– Почему матч получился таким упорным и напряженным?

– "Авангард" - хорошая команда, хорошо укомплектована. Единственный момент – они до этого проиграли три матча и сегодня были сверхмотивированы, чтобы обыграть нас. Поэтому и была такая игра – кость в кость.

– У вас второй гол за СКА. Как вы оказались у ворот?

– Повезло, как всегда. Бежал наугад. Получилось так, что поменялись местами с нападающим и пришлось бежать за шайбой. Она отскочила удачно.

– Кого-то можете выделить из атакующей линии соперника?

– Они всеми тройками очень хорошо играли. Особо никого не выделить. У них еще бригады большинства менялись, доставили много проблем, но вратарь очень хорошо сыграл и выручил нас.

– В конце играли втроем против пятерых. Насколько было сложно? Там еще страсти закипели.

– Страсти всегда кипят в такие моменты. Нужно было немного потолкаться, выиграть время.

– Представляете себе, как играть 2 декабря на открытом воздухе?

– Честно говоря, пока нет. Будем смотреть.

– Теплые вещи с собой возьмете?

– Сто процентов, - приводит слова Гаврикова корреспондент "Советского спорта в Санкт-Петербурге".

Напомним, СКА обыграл "Авангард" со счетом 3:2. На шайбы Максима Чудинова и Ильи Михеева хозяева ответили точными бросками Сергея Плотникова, Владислава Гаврикова и Вячеслава Войнова.

Петербуржцы с 99 очками лидируют в общей таблице, омская команда с 61 очком идет второй на Востоке.

Следующий матч СКА проведет 2 декабря против "Йокерита", "Авангард" 5 декабря примет "Автомобилист".