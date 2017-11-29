– Вторая игра с "Авангардом" в сезоне получилась тяжелее первой.

–Да, хорошая игра. Видно, что обе команды хотели победить. Вратари хорошо сыграли. Мы старались выполнить тренерское задание. Выиграли, и это хорошо.

– В первом матче вы забили омичам. Сегодня с какими мыслями выходили на лед?

– В Омске эмоционально был сложный матч для меня. Здесь было полегче. Просто хотел выиграть.

– Приятно обыгрывать родную команду или не думаете об этом?

– Сейчас уже не думаю. Каждая игра нам важна, надо забирать три очка.

– Ваши партнеры отмечали, что СКА не хватает напряженных матчей. С "Авангардом" был один из таких?

– Да, была силовая борьба, боролись за каждую шайбу. Обе команды делали все для победы.

– Следующий матч пройдет на открытом воздухе. Не боитесь замерзнуть?

– Не боимся. Насколько позволит погода играть – даже не представляю, что там будет.

– Доводилось раньше играть?

– На Евротуре против Финляндии года четыре назад в Хельсинки. Это весело. Будет хорошая игра против серьезной команды.

– Под форму наденете теплые вещи?

– Надеюсь, нам что-нибудь выдадут, - приводит слова Калинина корреспондент "Советского спорта в Санкт-Петербурге".

Напомним, СКА обыграл "Авангард" со счетом 3:2. На шайбы Максима Чудинова и Ильи Михеева хозяева ответили точными бросками Сергея Плотникова, Владислава Гаврикова и Вячеслава Войнова.

Петербуржцы с 99 очками лидируют в общей таблице, омская команда с 61 очком идет второй на Востоке.

Следующий матч СКА проведет 2 декабря против "Йокерита", "Авангард" 5 декабря примет "Автомобилист".