Сергей Калинин: В Омске матч с «Авангардом» для меня эмоционально был сложный. Здесь было полегче
Нападающий СКА Сергей Калинин поделился впечатлениями от победы над «Авангардом» (3:2).
– Вторая игра с "Авангардом" в сезоне получилась тяжелее первой.
–Да, хорошая игра. Видно, что обе команды хотели победить. Вратари хорошо сыграли. Мы старались выполнить тренерское задание. Выиграли, и это хорошо.
– В первом матче вы забили омичам. Сегодня с какими мыслями выходили на лед?
– В Омске эмоционально был сложный матч для меня. Здесь было полегче. Просто хотел выиграть.
– Приятно обыгрывать родную команду или не думаете об этом?
– Сейчас уже не думаю. Каждая игра нам важна, надо забирать три очка.
– Ваши партнеры отмечали, что СКА не хватает напряженных матчей. С "Авангардом" был один из таких?
– Да, была силовая борьба, боролись за каждую шайбу. Обе команды делали все для победы.
– Следующий матч пройдет на открытом воздухе. Не боитесь замерзнуть?
– Не боимся. Насколько позволит погода играть – даже не представляю, что там будет.
– Доводилось раньше играть?
– На Евротуре против Финляндии года четыре назад в Хельсинки. Это весело. Будет хорошая игра против серьезной команды.
– Под форму наденете теплые вещи?
– Надеюсь, нам что-нибудь выдадут, - приводит слова Калинина корреспондент "Советского спорта в Санкт-Петербурге".
Напомним, СКА обыграл "Авангард" со счетом 3:2. На шайбы Максима Чудинова и Ильи Михеева хозяева ответили точными бросками Сергея Плотникова, Владислава Гаврикова и Вячеслава Войнова.
Петербуржцы с 99 очками лидируют в общей таблице, омская команда с 61 очком идет второй на Востоке.
Следующий матч СКА проведет 2 декабря против "Йокерита", "Авангард" 5 декабря примет "Автомобилист".