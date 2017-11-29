Защитник «Авангарда» Максим Чудинов поделился впечатлениями от поражения в матче против СКА (2:3).

- Насколько принципиальным для вас был матч против СКА?

- Конечно матч для меня был принципиальным, столько лет отыграл в СКА. Очень приятно опять сюда вернуться: столько болельщиков, такая атмосфера. Очень рад здесь играть.

- Вы знали, как играет противник? Мог это как-то использовать?

- Знал какие-то моменты. Например, как они со вбрасывания играют. Тренеры тоже видео смотрят, все знают, все нам говорят.

- «Авангард» неплохо начал, имел много моментов.

- Хорошо начали, игру сломали своими удалениями. Тяжело – десять или восемь минут мы играли в меньшинстве, - приводит слова Чудинова корреспондент "Советского спорта в Санкт-Петербурге".

Напомним, СКА обыграл "Авангард" со счетом 3:2. На шайбы Максима Чудинова и Ильи Михеева хозяева ответили точными бросками Сергея Плотникова, Владислава Гаврикова и Вячеслава Войнова.

Петербуржцы с 99 очками лидируют в общей таблице, омская команда с 61 очком идет второй на Востоке.

Следующий матч СКА проведет 2 декабря против "Йокерита", "Авангард" 5 декабря примет "Автомобилист".